ЦРУ намерено вербовать недовольных СВО россиян – СМИ

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Центральное разведывательное управление США хочет начать вербовать граждан России, которые выступают против спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу.

"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (СВО. – Прим. ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", – цитирует Марлоу Wall Street Journal.

Замдиректора выступил с подобными словами во время выступления в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона.

Ранее в Херсоне правоохранители арестовали агента СБУ, который занимал руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области. Он устраивал на службу в полицию тех, кто придерживался антироссийских взглядов.

Российская сторона продолжает спецоперацию на Украине. Владимир Путин объявил о ее начале в ночь на 24 февраля.



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