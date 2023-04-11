С начала СВО в России предотвратили 118 актов терроризма с вовлечением молодежи

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С начала проведения спецоперации в России пресекли 118 террористических преступлений, исполнителями которых были молодые люди. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

В категорию таких преступлений входят вербовка в террористические организации, публичные призывы и захват заложников.

"Каждый факт вовлечения молодежи и подростков в террористическую деятельность подвергается глубокому анализу с последующей выработкой профилактических мер для устранения причин и условий, способствующих их радикализации", – говорится в сообщении.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, на фоне спецоперации спецслужбы Украины предпринимают попытки по вовлечению молодых граждан России в диверсионно-террористические действия. Он подчеркнул, что была организована агрессивная вербовочная обработка россиян.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил и рекомендовал принять поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. В настоящее время за совершение диверсий могут лишить свободы на 15 лет. Максимальный срок по данному преступлению предлагают увеличить до 20 лет.

В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

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