Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм

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Конституционный комитет Госдумы одобрил и рекомендовал принять поправки об ужесточении ответственности за диверсии и терроризм. По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, их рассмотрят на заседании 13 апреля.

В настоящее время за совершение диверсий могут лишить свободы на 15 лет. Максимальный срок по данному преступлению предлагают увеличить до 20 лет.

Поправками также предусмотрено повышение ответственности по ряду "антитеррористических" статей Уголовного кодекса. Так, за международный терроризм планируют назначать не от 10 лет лишения свободы, как это происходит сейчас, а от 12 лет.

Ужесточается ответственность и по статье "Террористический акт" – максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, хотят увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

Что касается участия в террористических сообществах, за это можно будет получить от 10 до 15 лет. Однако нормы, действующие на сегодняшний день, предусматривают наказание от 5 до 10 лет.

Хотят ужесточить ответственность и за содействие террористической деятельности: минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений могут повысить до 7 лет. В настоящее время за подобное преступление назначают от 5 до 15 лет.

Комитет также рекомендовал принять поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену. Они, в свою очередь, тоже будут рассмотрены 13 апреля.

Ранее в Госдуму были внесены поправки в Уголовный кодекс об увеличении максимального наказания за терроризм до 20 лет лишения свободы. Кроме того, вносились поправки о пожизненном наказании за госизмену.

Также стало известно, что в российском законодательстве планируют закрепить понятие "русофобия" и наказание за ее проявления. Инициатива уже была одобрена всеми членами фракции ЛДПР. Однако перед авторами документа встал вопрос, связанный с корректным определением термина "русофобия".



В Госдуму внесли поправки о пожизненном сроке за международный терроризм

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