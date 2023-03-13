В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и порядке выезда и въезда в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что группа депутатов комитета внесла в нижнюю палату парламента проект поправок в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Слова депутата приводятся в телеграм-канале думского комитета.

"В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами", – сообщил Пискарев.

Помимо этого, проектом закона уточняются полномочия президента и правительства России в вопросе определения порядка допуска должностных лиц к государственной тайне.

При наличии угроз безопасности по результатам проведения проверки может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа гражданина к информации, относящейся к гостайне. Принимать соответствующие решения в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет Межведомственная комиссия по гостайне.

Законопроект также предусматривает возможность отъезда лиц, имеющих доступ к гостайне, за пределы РФ при возникновении гуманитарных обстоятельств – например, по причине смерти близких родственников или экстренного лечения.

Пискарев обратил внимание, что соответствующие поправки вызваны повышенным интересом зарубежных спецслужб к российским госслужащим, владеющим гостайной. Подобные поправки помогут снизить риски оказания давления на специалистов, допущенных к гостайне, со стороны недружественных стран.

До этого в Госдуме одобрили поправки в думский регламент, согласно которым депутаты теперь обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России.

Согласно требованиям, члены Совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны будут в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю. Остальные депутаты обязаны уведомить комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

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