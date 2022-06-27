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Москва 24

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Общество

11:15

Нарушение запрета на выезд за границу допущенных к гостайне может повлечь до 7 лет тюрьмы

общество

Фото: Москва 24/ Михаил Сипко

Допущенному к гостайне россиянину за выезд из страны грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Такую поправку предложили к законопроекту о приравнивании к госизмене перехода гражданина РФ на сторону противника в ходе вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия.

Если россиянин, допущенный к государственной тайне с ограниченным правом на выезд из страны, все же покидает территорию РФ, ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Согласно поправкам, такой же штраф и заключение на срок до 4 лет грозит за незаконную пересылку за пределы РФ носителей с данными, которые содержат гостайну.

Если упомянутые действия совершены с применением насилия или с угрозой его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, то возможен штраф от 300 до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.

Если же эти деяния совершила организованная группа, предусмотрен штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал во втором чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия, может быть приравнен к государственной измене.

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Юрия Абрамова, обвиняемого в государственной измене.

Решение было вынесено 2 марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Абрамову грозит до 20 лет лишения свободы.

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