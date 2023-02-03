Депутат предложил чипировать любящих отдыхать за границей чиновников

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Любящих отдыхать за границей российских чиновников нужно принудительно чипировать. Об этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости.

"Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке чипировать", – отметил Хамзаев.

По его мнению, среди политиков стоит провести мониторинг для выявления группы риска, куда попадут те, кто выезжал, выезжает на отдых за рубеж и хочет продолжать это делать. Хамзаев считает, что этих чиновников нужно чипировать спутниковыми датчиками.

"Для их же собственной безопасности, поскольку международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки, а также запугивая и подводя под определенные преступления против своей страны", – указал депутат.

Он также выразил мнение, что в этот период власти должны знать, где и чем такие люди занимаются.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил ввести запрет для чиновников всех уровней покидать Россию и жировать во время спецоперации. Он выразил мнение, что тогда число чиновников сократится минимум в два раза.

До этого в Госдуме одобрили поправки, согласно которым депутаты теперь обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России. Члены Совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны будут в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю.



Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

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