Депутаты ГД обсудят целесообразность введение запрета для чиновников покидать РФ

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Депутаты Госдумы обсудят целесообразность внесения изменений в законодательство о запрете чиновникам отдыхать за пределами России во время специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил ввести запрет для чиновников для всех уровней покидать Россию и жировать во время спецоперации.

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в беседе с НСН заявили, что в период СВО не стоит принимать отдельные законы для депутатов и чиновников, нужно просто ограничивать их поездки.

Однако Неверов сказал, что не читал заявление Пригожина. По словам зампредседателя Госдумы, в регламенте записано решение, согласно которому при выезде необходимо уведомить председателя Госдумы или же профильную комиссию.

"Вообще считаю, во время СВО какие-либо выезды естественно должны иметь серьезные ограничения для депутатов, чиновников", – сказал Неверов.

Арефьев считает, что на случай выезда депутатов и чиновников должна быть инструкция, но не закон, так как их уже очень много.

"Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов", – сказал зампред думского комитета.

По словам Арефьева, в мышлении людей настал беспредел. Люди хотят, чтобы под каждый случай был написан соответствующий закон. Он добавил, что у него нет возражений насчет запрета выезда чиновников за границу.

"А как их обязать отвечать за действия родственников я не знаю, потому что даже римское право не обязывает взрослых людей отвечать друг за друга", – сказал Арефьев.

Парламентарий добавил, что в фракции КПРФ подобное решение не принималось, однако большинство ее участников не могут ездить за границу.

Ранее в ГД одобрили поправки в думский регламент, согласно которым депутаты теперь обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России.

Члены Совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны будут в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю.



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