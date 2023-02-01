Пригожин заявил, что инициировал введение запрета для чиновников покидать РФ

Фото: TACC/Михаил Метцель

Юристы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обсуждают с представителями законодательных органов введение запрета для чиновников всех уровней покидать Россию и жировать. Соответствующее заявление Пригожина опубликовано в официальной группе его компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

В этом случае, считает основатель ЧВК, число чиновников сократится минимум в два раза.

Пригожин добавил, что, пока простые русские мужики погибают, защищая Родину, представители региональных властей "жируют почем зря". По его словам, некоторым чиновникам нет дела до своего народа.

"На Руси есть хорошая пословица: "Весна придет, посмотрим, кто где гадил". Многие чиновники, к сожалению, гадят под себя", – указал Пригожин.

Ранее в Госдуме одобрили поправки, согласно которым депутаты обязаны сообщать о планируемой поездке за пределы России. Согласно требованиям, члены совета Госдумы, главы комитетов и комиссий должны будут в письменной форме сообщать о своих поездках думскому председателю.

При этом новые правила не коснутся тех, кто уезжает в рабочие командировки.



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