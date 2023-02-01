Записавший видеопривет из Мексики курский депутат отправится волонтером на СВО

Фото: vk.com/maximusbait

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который записал видеопривет из Мексики, отправится волонтером в зону спецоперации. Об этом он рассказал РИА Новости.

В Сети начали предполагать, что Васильев отправился на спецоперацию после публикации на его странице в социальной сети "ВКонтакте" видео, где он, держа в руках листовку с призывом сдаться, говорит: "Мы не сдаемся".

Сам же депутат пояснил, что на передовую в качестве волонтера отправится "на днях". При этом он уточнил, что планировал это еще в прошлом году.

Васильев добавил, что опубликованное в соцсети видео было снято во время рабочей командировки.

Курский депутат поделился видео со своего отдыха в Мексике в новогодние каникулы. На записи он готовил коктейль, закусывал его креветками и комментировал это словами: "Много денег! Много хорошего настроения!"

Однако губернатор Курской области Роман Старовойт не оценил эту выходку. Первый зампред Совфеда Андрей Турчак подчеркнул, что у Васильева нет "ни Родины, ни флага".

Позже Старовойт объявил в своем телеграм-канале об увольнении Васильева. Сам же депутат тогда не стал комментировать решение, добавив, что у него нет сил.



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