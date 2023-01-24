Депутат из Курска уволился после отпуска в Мексике

Фото: vk.com/maximusbait

Курский парламентарий Максим Васильев уволился после попавшего в Сеть ролика с его отдыхом в Мексике, а также угроз кувалдой со стороны первого зампреда Совфеда Андрея Турчака. Об этом рассказал губернатор области Роман Старовойт.

"Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", – написал он в своем телеграм-канале.

Сам Васильев отказался комментировать подобное решение, подчеркнув, что у него "просто нет сил". Слова экс-депутата приводит "Газета.ру".

До этого Васильев поделился роликом, на котором он рассказал о своем отдыхе в Мексике. Губернатор Курской области не оценил подобную выходку. Турчак же, в свою очередь, подчеркнул, что у Васильева нет "ни Родины, ни флага".

Ранее в Госдуме одобрили проект, согласно которому парламентарии теперь обязаны информировать о планируемой поездке за пределы России. Новое правило не будет касаться командировок по работе.

Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!