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Политика

Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае

Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае

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Вологодского депутата Дениса Долженко исключили из партии "Единая Россия" в местном заксобрании за отдых в Дубае. Кроме того, он должен освободить кресло зампреда комитета по экономической политике.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. Депутат выложил пост о пробежке в Эмиратах, на публикацию отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пообещав лишить Долженко партбилета.

Депутат прокомментировал, что находился в отпуске, который взял, чтобы свозить ребенка на море по рекомендации врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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