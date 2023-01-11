Вологодского депутата исключили из партии за отдых в Дубае

Вологодского депутата Дениса Долженко исключили из партии "Единая Россия" в местном заксобрании за отдых в Дубае. Кроме того, он должен освободить кресло зампреда комитета по экономической политике.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. Депутат выложил пост о пробежке в Эмиратах, на публикацию отреагировал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пообещав лишить Долженко партбилета.

Депутат прокомментировал, что находился в отпуске, который взял, чтобы свозить ребенка на море по рекомендации врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.