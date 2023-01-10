На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Автомобили и автобусы вновь начали следовать по мосту с 14:10. В ночь на 10 января движение было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В Росавтодоре сообщили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, другие два – в феврале. Отмечалось, что для проведения работ будут вводиться временные ограничения.

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