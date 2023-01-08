Автодорожную часть Крымского моста закроют на ремонт 10 января

Фото: ТАСС/ФДА "Росавтодор"

Движение на автодорожной части Крымского моста полностью перекроют во вторник, 10 января, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта РФ.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (по московскому времени) для проведения ремонтно-восстановительных работ", – пояснили в ведомстве.

В министерстве призвали автомобилистов заранее планировать поездки и следить за новой информацией о ситуации на мосту.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В Росавтодоре сообщили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, другие два – в феврале. Отмечалось, что для проведения работ будут вводиться временные ограничения.

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