Первые два пролета на левой автомобильной части Крымского моста установят в январе

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, другие два – в феврале. Об этом сообщает Росавтодор.

Надвижку первых двух пролетов поочередно выполнят в январе. Сообщается, что для проведения работ будут дважды введены временные ограничения для движения автомобилей. В феврале будет произведена замена двух других поврежденных пролетов, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, а также уложат асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку.

В Росавтодоре уточнили, что восстановительные работы на левой части Крымского моста существенно не повлияют на движение автотранспорта.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

Ранее Владимир Путин заявил, что ремонтные работы по восстановлению автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста завершат досрочно. Российский лидер также прокомментировал свой визит на полуостров. По его словам, он решил посетить Крымский мост с целью самостоятельно убедиться в качестве работ, поддержать строителей и поблагодарить их за скорость.

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