Завершены работы по установке первого пролета левой автодорожной части Крымского моста

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций", – говорится в его публикации.

Хуснуллин обратил внимание на то, что ремонтникам удалось справиться почти на два часа быстрее, чем планировалось. По его словам, работы были завершены досрочно, поскольку использовался метод поперечной надвижки.

Однако он уточнил, что установленному пролету потребуется несколько дней, чтобы он окончательно занял нужное положение.

Специалисты начнут укладывать асфальт после установки всех четырех конструкций, добавил Хуснуллин.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, в результате теракта погибли три человека. Были разрушены два автомобильных пролета.

В Росавтодоре сообщили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, другие два – в феврале. Отмечалось, что для проведения работ будут вводиться временные ограничения.

Хуснуллин отмечал, что ремонтные работы на Крымском мосту идут с опережением графика. По его словам, плановый срок завершения ремонта стоит на конец марта.

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