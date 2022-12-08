В Госдуму внесли законопроект о бесплатной медицинской помощи ветеранам боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который позволит ветеранам и инвалидам боевых действий получать бесплатную медико-психологическую помощь, а также проходить реабилитацию после окончания служебного контракта. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Из пояснительной записки следует, что в случае принятия инициативы изменения будут внесены в Федеральный закон "О ветеранах". Авторы предлагают закрепить в нем правовую гарантию на предоставление бесплатной психологической помощи ветеранам и членам семей погибших участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Также в документе отмечается актуальность поправки в связи с проведением специальной военной операции.

Ранее в Владимир Путин заявил, что помощь раненным в ходе спецоперации на Украине солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.

Он подчеркнул, что участники СВО являются настоящими мужчинами, которые выполняют свой воинский долг.

До этого президент подписал законопроект, согласно которому добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий.



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