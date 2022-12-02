В Думу внесли проект о праве граждан обращаться в органы власти через соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Иван Абрамов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о праве граждан обращаться в органы власти через официальные страницы в соцсетях. К таким обращениям появятся требования.

В частности, граждане должны будут указать свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, а также суть предложения, заявления или жалобы. Также у них будет право указывать в обращении необходимость направления ответа на обращение не только ответным сообщением в соцсети, но и на электронную почту.

По словам одного из авторов инициативы Алексея Диденко, в связи с цифровизацией всех общественно-экономических процессов нужна корректировка процедуры общения граждан с чиновниками. Он подчеркнул, что сейчас даже в маленьких селах граждане получают информацию через соцсети и муниципальные паблики имеют большую аудиторию, чем местные районные газеты.

Другой автор инициативы Ярослав Нилов напомнил, что ранее кабмин ввел норму, в соответствии с которой органы власти должны иметь официальные аккаунты в соцсетях. По мнению парламентария, именно поэтому предложенная мера будет являться своевременной.

Ранее сообщалось, что российские госорганы, органы местного самоуправления и суды должны будут вести официальные аккаунты в социальных сетях с 1 декабря 2022 года. Документ подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Отмечалось, что аккаунт ведомство должно создать в любой соцсети из определенного правительством списка. В их числе – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там организация должна будет размещать информацию о своей деятельности.



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