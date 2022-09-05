Кабмин РФ обязал органы власти вести аккаунты в соцсетях

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Российские государственные органы, органы местного самоуправления и суды должны будут вести официальные аккаунты в соцсетях с 1 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает "Газета.ру".

При этом официальный аккаунт ведомство должно создать в любой соцсети из определенного правительством перечня. В их числе – "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там организация должна будет размещать информацию о своей работе.

"Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, комментариев по актуальным вопросам, актуальных контактных данных, включая адрес электронной почты и номера телефонов", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет создавать личные аккаунты в социальных сетях. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, последует ли российский лидер примеру итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони, который недавно завел профиль в TikTok, чтобы поддерживать связь с молодежью.

