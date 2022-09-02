Берлускони поделился анекдотом про себя, Путина и Байдена

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал в соцсети TikTok анекдот про себя, Владимира Путина, президента США Джо Байдена и Папу Римского, сообщает газета Il giornale.

Так, в самолете над Атлантическим океаном летят перечисленные политики, понтифик и его молодой помощник. Позже выясняется, что самолет разобьется через пять минут, а на борту только четыре парашюта.

"Джо Байден хватает первый и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе". Владимир Путин берет другой и говорит: "Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке". Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", – рассказал бывший премьер Италии.

Затем помощник Папы Римского отдает оставшийся парашют понтифику, однако тот отказывается, так как уже стар и прожил долгую счастливую жизнь. В это время молодой помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что "самый умный политик" взял его рюкзак вместо парашюта.

Ранее стало известно, что Сильвио Берлускони завел аккаунт в социальной сети TikTok.

До этого экс-премьер Италии предложил отказаться от российского газа прежде, чем Москва примет решение о прекращении его поставок на Апеннины.

При этом он отметил, что это можно сделать при условии, что за это время будут созданы возможности для альтернативных поставок. Берлускони подчеркнул, что Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

