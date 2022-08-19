Берлускони предложил Италии отказаться от газа из России

Фото: kremlin.ru
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что стране нужно отказаться от российского газа прежде, чем Москва примет решение о прекращении его поставок на Апеннины. Об этом он заявил в интервью изданию il Foglio.
При этом он отметил, что это можно сделать при условии, что за это время будут созданы возможности для альтернативных поставок. Берлускони подчеркнул, что Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.
"При условии, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что по крайней мере будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", – сказал экс-премьер.
Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano писало, что экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. В публикации указывалось, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для Европейского региона.
Авторы материала отмечали, что сильной стороной России является то, что значительную часть ее ВВП составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, в то время как сфера услуг, включающая в себя транспорт, банковский сектор, туризм и торговлю, в целом меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны.
Журналисты также подчеркивали, что прошлый год РФ завершила с хорошими макроэкономическими показателями. Это стало возможно благодаря экспорту сырья, включая газ и нефть. Также Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства нуждаются в ней больше, чем она в них.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
С 10 августа Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: