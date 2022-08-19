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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что стране нужно отказаться от российского газа прежде, чем Москва примет решение о прекращении его поставок на Апеннины. Об этом он заявил в интервью изданию il Foglio.

При этом он отметил, что это можно сделать при условии, что за это время будут созданы возможности для альтернативных поставок. Берлускони подчеркнул, что Италии нужны терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

"При условии, что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии. Что по крайней мере будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", – сказал экс-премьер.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano писало, что экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. В публикации указывалось, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для Европейского региона.

Авторы материала отмечали, что сильной стороной России является то, что значительную часть ее ВВП составляет промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство, в то время как сфера услуг, включающая в себя транспорт, банковский сектор, туризм и торговлю, в целом меньше отражает силу экономики и развивается в основном внутри страны.

Журналисты также подчеркивали, что прошлый год РФ завершила с хорошими макроэкономическими показателями. Это стало возможно благодаря экспорту сырья, включая газ и нефть. Также Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства нуждаются в ней больше, чем она в них.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

