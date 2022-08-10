Американский дипломат рассказал о "друзьях" Путина в НАТО

Фото: depositphotos/borkus
Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что у президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны. Об этом Даалдер написал в статье для Politico.
По его словам, Путин имел хорошие отношения с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и нынешним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Тем не менее автор публикации раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. Кроме того, Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Ранее итальянский журналист Марко Травальо отметил успехи России при проведении спецоперации на Украине. Он заявил, что РФ одерживает победу и ни разу не терпела поражение на поле боя.
В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: