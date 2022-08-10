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Политика

06:54

Американский дипломат рассказал о "друзьях" Путина в НАТО

политика

Фото: depositphotos/borkus

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что у президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны. Об этом Даалдер написал в статье для Politico.

По его словам, Путин имел хорошие отношения с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и нынешним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Тем не менее автор публикации раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. Кроме того, Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.

Ранее итальянский журналист Марко Травальо отметил успехи России при проведении спецоперации на Украине. Он заявил, что РФ одерживает победу и ни разу не терпела поражение на поле боя.

В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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