В Италии отметили успехи РФ при проведении спецоперации на Украине

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Россия одерживает победу при проведении боев в ходе специальной военной операции на Украине, заявил итальянский журналист Марко Травальо.

"В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", – сказал он в эфире телеканала La7.

Журналист отметил, что Россия ни разу не терпела поражение на поле боя.

Кроме того, Травальо считает, что Италии следовало оказать Украине гуманитарную помощь, принять беженцев, а также ввести санкции против РФ, но не поставлять оружие украинской стороне.

Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Он отдельно отметил Турцию, которая отказалась от введения санкций против РФ.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

