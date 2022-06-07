В Италии отметили успехи РФ при проведении спецоперации на Украине

Фото: AP Photo
Россия одерживает победу при проведении боев в ходе специальной военной операции на Украине, заявил итальянский журналист Марко Травальо.
"В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", – сказал он в эфире телеканала La7.
Журналист отметил, что Россия ни разу не терпела поражение на поле боя.
Кроме того, Травальо считает, что Италии следовало оказать Украине гуманитарную помощь, принять беженцев, а также ввести санкции против РФ, но не поставлять оружие украинской стороне.
Ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Он отдельно отметил Турцию, которая отказалась от введения санкций против РФ.
Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу доложил Путину о полном освобождении завода "Азовсталь"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: