В США назвали дипломатической победой Путина позицию ряда стран Африки

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Американский корреспондент Дэвид Маккензи назвал дипломатической победой Владимира Путина визит в Россию главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла.
"Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений", – сообщил он в эфире телеканала CNN.
Корреспондент отметил, что ряд африканских стран не поддержал осуждающую действия РФ резолюцию ООН.
По его словам, при невозможности Африкой получить зерно от России или Украины цены на продовольствие увеличатся, а наличие зерна на континенте будет стоять под вопросом.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны перекладывают "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием.
Он отметил, что новые антироссийские санкции будут лишь ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений. Путин напомнил, что сначала США и Великобритания ввели санкции на российские удобрения, а спустя время США их отменили, осознав произошедшее.
При этом российский лидер назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Антироссийские санкции лишили африканские страны доступа к зерну – президент Сенегала
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