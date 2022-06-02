Небензя назвал условие пропуска РФ судов с украинским зерном

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать море, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом случае Москва обеспечит безопасный проход кораблей.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что установленные Украиной мины препятствуют выводу судов с зерном из украинских портов. Турецкий министр подчеркнул, что РФ хочет добиться снятия ограничений по страховке кораблей, которые перевозили бы продукцию. Кроме того, необходим коридор для судов и его очистка от мин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

