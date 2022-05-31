РФ обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды – Лавров

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Российские военные обеспечат безопасный проход для судов с украинским зерном, если Киев проведет разминирование своих территориальных вод, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни. Об этом сообщает ТАСС.
"Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины", – сказал Лавров.
По его словам, Военно-морской флот РФ обеспечит беспрепятственный проход судов в Средиземное море, если проблема разминирования будет решена.
"Мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег", – пояснил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что российская сторона уже предприняла все необходимые шаги и предоставила все возможные гарантии для решения проблемы продовольственной безопасности. Однако, по словам министра, Запад игнорирует эти шаги.
"А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее – делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами", – подчеркнул Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских кораблей с зерном, однако Киев сперва должен разминировать все порты с российскими судами.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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