Путин не будет заводить личные аккаунты в соцсетях – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет создавать личные аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщает "Газета.ру".

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, последует ли российский лидер примеру итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони, который недавно завел профиль в TikTok, чтобы поддерживать связь с молодежью.

"Нет, не планирует", – ответил Песков на вопрос представителей СМИ.

Ранее Берлускони рассказал в TikTok анекдот про себя, Владимира Путина, президента США Джо Байдена и Папу Римского. По сюжету анекдота в самолете над Атлантическим океаном летят перечисленные политики, понтифик и его молодой помощник. Позже выясняется, что самолет разобьется через пять минут, а на борту только четыре парашюта.