Фото: ТАСС/dpa/Antje Wildgrube
Владимир Путин во время Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, однако они были слишком кровожадные и недружественные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что президент РФ обладает прекрасным талантом убеждения. Причиной того, что Путин не смог убедить оппонентов, являются не качества речи, а настрой слушателей.
Ранее итальянский журналист Федерико Рампини заявил, что развитие сельского хозяйства в России является "секретным триумфом" Владимира Путина. В своей статье он рассказал, что, делая недавно обзор на продовольственную ситуацию в мире, ему пришлось написать "неудобную" новость о том, что российское сельское хозяйство "пышет здоровьем", поскольку в этом году РФ достигнет рекордного экспорта зерна, вопреки "страшным сценариям".
До этого руководитель агентства отметил, что оппоненты Москвы на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику. Путин согласился с этим утверждением и заявил, что они "всегда пытаются это сделать".
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