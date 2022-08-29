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На Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России. Такой вывод сделал Владимир Путин во время встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Руководитель агентства отметил, что оппоненты Москвы на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику.

Путин согласился с этим утверждением и заявил, что они "всегда пытаются это сделать".

Ранее обозреватель Business Insider Джордж Гловер заявил, что американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. По его словам, Запад был уверен, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций США и Евросоюза.

Однако, подчеркнул Гловер, российская экономика показала огромную устойчивость.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

