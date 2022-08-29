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Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Об этом сообщил обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

По его словам, Запад был уверен, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций США и Евросоюза. Однако, подчеркнул Гловер, российская экономика показала огромную устойчивость.

"Российская экономика процветает – вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", – отметил автор.

Он напомнил, что экономика государства крепнет благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу, программе по борьбе с безработицей. По словам Гловера, из-за этого в стране растут производство и сектор услуг.

Ранее замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что последствия антироссийских санкций могут стать катастрофическими для самого Евросоюза. По его словам, европейцы готовы "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно" в намерении ухудшить ситуацию для РФ. Он подчеркнул, что санкции оказывают негативное влияние на экономическую отрасль РФ. Однако они не являются сокрушительными.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

