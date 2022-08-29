Джабаров предупредил, что санкции против РФ могут стать катастрофическими для Европы

Фото: телеграм-канал "Сенатор Джабаров"

Последствия антироссийских санкций могут стать катастрофическими для самого Евросоюза. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.

По его словам, европейцы готовы "стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно" в намерении ухудшить ситуацию для РФ.

"Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдается", – высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что санкции оказывают негативное влияние на экономическую отрасль РФ. Однако они не являются сокрушительными, в том время как страны Европы столкнулись с проблемами, которые могут принести катастрофические последствия.

"И во имя чего европейцы идут на это? Чтобы насолить России? Рано или поздно они зададут вопрос своим правительствам, зачем жертвовать благосостоянием своего народа ради поддержки неонацистской Украины", – добавил Джабаров.

До этого Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами в случае отказа в выдаче убийцы Дугиной. Он отметил, что сомнений в отказе со стороны Эстонии практически нет. Если это произойдет, то со стороны РФ будут все основания для жестких действий против эстонского государства, заявил Джабаров.