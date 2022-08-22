Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами в случае отказа в выдаче убийцы Дугиной

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров пригрозил Эстонии жесткими мерами в случае отказа в выдаче Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Также Джабаров выразил мнение, что украинские спецслужбы, возможно, пытались выйти на философа Александра Дугина через его дочь.

"Не исключено, что им сложно было выйти на отца, дочь была более доступна для общения. Может быть, они пытались использовать момент, когда Дарья была с отцом, и подложить взрывчатку", – приводит слова Джабарова РИА Новости.

Сенатор напомнил, что в момент взрыва Дугина находилась в автомобиле своего отца.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

По данным ФСБ, за убийством стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.