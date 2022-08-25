В Совфеде уверены в подавлении точек, откуда обстреливают Запорожскую АЭС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Все точки, с которых ведется обстрел Запорожской АЭС будут подавлены в ближайшее время, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС", – написал он в своем телеграм-канале.
Известно, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли район ЗАЭС восемь раз. Удары были нанесены из крупнокалиберных орудий. Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.
Ранее в четверг без электроэнергии также остались Херсон и некоторые другие населенные пункты Херсонской области. Причину случившегося замглавы администрации региона не называл.
Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости последнего часа: РФ не размещает тяжелых вооружений на ЗАЭС
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