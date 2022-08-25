ВСУ восемь раз обстреляли район ЗАЭС за сутки – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Украины за последние сутки обстреляли район Запорожской АЭС восемь раз. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары ВСУ были нанесены из крупнокалиберных орудий, заявили в оборонном ведомстве.

"Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", – говорится в сообщении.

Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла необходимые меры по усилению безопасности в районе ЗАЭС. В регионе усилили работу систем ПВО и других механизмов безопасности.

Кроме того, Росгвардия задержала двух работников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ. Они передавали украинским силовикам данные о нахождении солдат и техники ВС РФ. Также был задержан нарушитель пропускного режима, который передавал ВСУ маршрут передвижения техники ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

