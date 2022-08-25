ВСУ восемь раз обстреляли район ЗАЭС за сутки – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие Украины за последние сутки обстреляли район Запорожской АЭС восемь раз. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары ВСУ были нанесены из крупнокалиберных орудий, заявили в оборонном ведомстве.
"Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища", – говорится в сообщении.
Военнослужащие РФ нанесли ответный удар по противнику, что привело к уничтожению его огневых средств.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла необходимые меры по усилению безопасности в районе ЗАЭС. В регионе усилили работу систем ПВО и других механизмов безопасности.
Кроме того, Росгвардия задержала двух работников ЗАЭС, сотрудничавших с ВСУ. Они передавали украинским силовикам данные о нахождении солдат и техники ВС РФ. Также был задержан нарушитель пропускного режима, который передавал ВСУ маршрут передвижения техники ВС РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС
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