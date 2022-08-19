В Запорожской области заявили об усилении системы защиты ЗАЭС

Фото: ТАСС/AP Photo
Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки ВСУ нанести удар по объекту, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что кураторы из США намерены сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, устроив там якобы незначительную аварию.
По словам представителя Минобороны, Соединенные Штаты скрывают данные об обстрелах со стороны Украины Запорожской АЭС, там самым способствуя потенциальному развитию ядерной катастрофы в Европе.
В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожской области разработали план на случай удара ВСУ по ядерным отходам в районе АЭС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: