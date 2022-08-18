Остановка ЗАЭС приведет к энергетическому кризису – власти

Фото: Минобороны РФ
Остановка работы АЭС приведет к энергетическому кризису на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, станция обеспечивала подконтрольные Украине территории на 25–32% от всей вырабатываемой энергии.
"Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70–72 миллионов рублей ежедневно", – добавил Рогов.
Сейчас АЭС работает на 17–20% своей мощности. Поставки электроэнергии с нее решают проблемы Украины, заявил он.
"Остановить реактор – это не проблема, это пять-десять секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса", – объяснил Рогов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские власти готовят резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.
Конашенков подчеркнул, что удары по территории Запорожской АЭС нанесет 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Рогов, в свою очередь, заявил, что в связи с этим ситуацию на станции будут транслировать беспилотники в онлайн-режиме.
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