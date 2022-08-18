Беспилотники будут транслировать ситуацию на ЗАЭС в режиме онлайн

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объявил, что ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будут демонстрировать в режиме онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, 19 августа ожидается провокация на объекте.

"Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съемки для Росгвардии и наших силовиков, чтобы потом любой прилет и момент можно было зафиксировать в режиме онлайн", – заявил глава администрации региона.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские власти реализуют резонансную провокацию на Запорожской АЭС, причем в период визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на Украину.

Кроме того, начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о намерении украинской стороны сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС за счет якобы незначительной аварии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.