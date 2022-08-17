Москва надеется, что поездка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС пройдет в ближайшее время – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва надеется, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

Он подчеркнул, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и будет всячески этому способствовать.

"Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором <...> посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее Вишневецкий заявил, что заезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев является чрезвычайно рискованным. Он отметил, что на территории Украины действуют подразделения, которые фактически не подчиняются Киеву. Именно поэтому существуют риски случайностей, в том числе из-за невозможности полного разминирования на линии фронта. Дипломат добавил, что дальнейшие переговоры предполагают обсуждение организации поездки через альтернативные российские маршруты.

До этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не стоит затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

