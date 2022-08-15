Постпред при МАГАТЭ назвал ангажированным заявление 40 стран по ЗАЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление 40 стран по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
"Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам", – подчеркнул Ульянов.
По словам постпреда РФ, несмотря на ангажированность авторов заявления, они могли бы хотя бы упомянуть обстрелы в нейтральном ключе. С учетом того что факт обстрелов не отражен, Ульянов назвал заявление "пропагандистским".
"Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, более того, получилось вредно, потому что отсутствие даже упоминания обстрелов, по сути дела, поощряет Киев к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции", – добавил также российский представитель.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не стоит.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС.
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