Захарова призвала Вашингтон и Брюссель прекратить создавать интриги вокруг Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон, Брюссель и другие европейские столицы прекратить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС. Соответствующий комментарий появился на сайте ведомства.
Дипломат отреагировала на заявление, которое Евросоюз выпустил 14 августа. В нем говорилось об угрозах ядерной и физической безопасности ЗАЭС и затруднениях, с которыми сталкивается МАГАТЭ при проверке станции. Захарова сравнила подобные действия с "запоздалыми выкриками с места", ведь Россия уже до этого инициировала чрезвычайное заседание СБ OOH из-за обстрелов территории ЗАЭС, которые регулярно осуществляют украинские боевики.
"Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно. <...> Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооруженными формированиями, действующими по приказам из Киева", – сказала представитель МИД.
По мнению Захаровой, Запад что угодно готов объяснить "российской угрозой", прикрывая свои внешнеполитические провалы.
"Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции", – резюмировала она.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС. Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил он.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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