Постпред РФ заявил, что МАГАТЭ стоит посетить Запорожскую АЭС как можно скорее

Фото: AP/ТАСС/ЮО

Российская сторона считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не стоит. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, визит следует провести в конце августа – начале сентября.

При этом он добавил, что власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВС Украины.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС. Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.