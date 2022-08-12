Медведев напомнил, что в ЕС тоже есть атомные станции

Фото: vk.com/Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что существует риск "случайностей" на европейских АЭС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны", – написал он.

Он также сказал, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС.

"Киевские отморозки и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль. Ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов", – говорится в публикации.

Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил Медведев.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что Киев организует "чудовищные провокации", если российская армия покинет Запорожскую АЭС. Дипломат отметил, что сейчас военнослужащие РФ делают все, чтобы не допустить катастрофы на станции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.