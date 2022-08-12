Власти не исключили консервации Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Если украинские войска продолжат бить по Запорожской АЭС, не исключается консервация станции, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, обстрелы ВСУ привели к тому, что выработка там минимальна. Он подчеркнул, что идут постоянные повреждения ЛЭП 750 киловольт, поэтому нет сомнений, что постукраинское пространство, подконтрольное Владимиру Зеленскому, уже ждет проблема с электричеством.

"Они привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло. Скоро украинские власти не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", – сказал Рогов.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Всемирной организации заявил, что преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской.

Он отметил, что Москва не раз предупреждала Запад, что Киев может пойти на "чудовищные и безрассудные шаги". Небензя выразил мнение, что последствия таких решений аукнутся далеко за пределами Украины.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России. Местные власти активно готовятся к проведению референдума по вопросу присоединения к территории РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

