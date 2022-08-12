Володин заявил, что действия Украины и США несут угрозу ядерной катастрофы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Действия США и Украины относительно Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. Ответственность за это будет лежать на Байдене и Зеленском, а также на главах европейских государств, с молчаливого согласия которых ведутся обстрелы", – написал он в своем телеграм-канале.
Политик назвал правильным решение Европарламента прервать каникулы для рассмотрения данного вопроса.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации заявил, что преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской.
Он отметил, что Москва не раз предупреждала Запад, что Киев может пойти на "чудовищные и безрассудные шаги". Небензя выразил мнение, что последствия таких решений аукнутся далеко за пределами Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запорожскую АЭС обстреляли с правой стороны Днепра
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