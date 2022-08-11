США считают, что РФ несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС – госдеп

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Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.

Она добавила, что США призывают РФ к немедленному выводу войск с территории Украины.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Гросси призвал незамедлительно прекратить боевые действия и организовать посещение ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ как можно скорее.

До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что минимум три попадания снарядов зафиксировали в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, радиационный фон на территории АЭС остается в норме. В случае удара ВСУ по хранилищу власти разработали план действий, в том числе по эвакуации жителей.

