Обстрелы Каховской ГЭС могут привести к ядерной катастрофе

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На Каховской ГЭС предупредили, что обстрелы ВСУ могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Об этом заявил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
"Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", – передает РИА Новости его слова.
Зеленский отметил, что из-за регулярных атак со стороны украинских боевиков приходится работать в крайне опасных условиях. Он сделал акцент на том, что боевые действия не должны разворачиваться вблизи таких объектов.
"На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата", – сообщил он.
По его словам, крупных повреждений на данный момент на станции нет. Зеленский также добавил, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины, поэтому многое зависит от ее мощностей.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской. Небензя напомнил, что если атаки ВСУ продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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