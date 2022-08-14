Постпред РФ Ульянов обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил газету The Financial Times в искажении своего заявления об организации миссии МАГАТЭ на Запорожску АЭС.

По словам Ульянова, он лишь очертил наиболее целесообразные временные рамки возможного визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.

"The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график", – написал он в своем Twitter.

Ульянов допустил, что западное СМИ могло исказить смысл его слов умышленно.

Ранее Ульянов заявил, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС следует провести в конце августа – начале сентября. По его словам, российская сторона считает, что затягивать с визитом не стоит. При этом он добавил, что власти Запорожской области рассматривают возможность остановки работы ЗАЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отмечал, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.