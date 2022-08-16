В МИД России назвали рискованным заезд МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев

Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что заезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев является чрезвычайно рискованным, передает ТАСС.
"Заезд с украинской стороны предполагает, что она должна обеспечивать безопасность. О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают Запорожскую АЭС и город Энергодар? Гарантировать они (украинская сторона – прим. ред.) фактически ничего не могут", – заявил представитель ведомства.
Вишневецкий отметил, что на территории Украины действуют подразделения, которые фактически не подчиняются Киеву. Именно поэтому существуют риски случайностей, в том числе из-за невозможности полного разминирования на линии фронта.
По словам представителя МИД РФ, дальнейшие переговоры предполагают обсуждение организации поездки через альтернативные российские маршруты.
Накануне вблизи Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По словам властей города, из тяжелых орудий США за два часа по Энергодару и ЗАЭС было нанесено около 25 ударов.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.
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