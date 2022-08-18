Российский дипломат обвинил Киев в нарушении главного принципа МАГАТЭ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Киев, обстреливая ядерные объекты, нарушает главный принцип Международного агентства по атомной энергии, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.
"Украина продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы Запорожской станции, нарушая тем самым не только семь принципов директора [МАГАТЭ Рафаэля] Гросси <...>, но и базовый принцип: нельзя стрелять по ядерным объектам, нельзя подвергать артиллерийскому или еще какому-нибудь огню атомные станции", – приводит его слова ТАСС.
Вишневецкий подчеркнул, что обстреливать ядерные объекты крайне опасно. По его мнению, украинская сторона это прекрасно понимает, но продолжает заниматься ядерным терроризмом, который может закончиться катастрофой. Он также выразил надежду, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время.
В среду, 17 августа, украинские войска два раза открыли массированный огонь по Энергодару с применением тяжелой артиллерии. Первый обстрел был зафиксирован около 18:00, второй – в районе 23:00. По данным местных властей, был также обстрелян район ЗАЭС, но станция не пострадала.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Запорожской области разработали план на случай удара ВСУ по ядерным отходам в районе АЭС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: