Российский дипломат обвинил Киев в нарушении главного принципа МАГАТЭ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Киев, обстреливая ядерные объекты, нарушает главный принцип Международного агентства по атомной энергии, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

"Украина продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы Запорожской станции, нарушая тем самым не только семь принципов директора [МАГАТЭ Рафаэля] Гросси <...>, но и базовый принцип: нельзя стрелять по ядерным объектам, нельзя подвергать артиллерийскому или еще какому-нибудь огню атомные станции", – приводит его слова ТАСС.

Вишневецкий подчеркнул, что обстреливать ядерные объекты крайне опасно. По его мнению, украинская сторона это прекрасно понимает, но продолжает заниматься ядерным терроризмом, который может закончиться катастрофой. Он также выразил надежду, что поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время.

В среду, 17 августа, украинские войска два раза открыли массированный огонь по Энергодару с применением тяжелой артиллерии. Первый обстрел был зафиксирован около 18:00, второй – в районе 23:00. По данным местных властей, был также обстрелян район ЗАЭС, но станция не пострадала.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

