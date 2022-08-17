ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару – власти

Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие Украины ведут массированный обстрел Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара", – сообщили в администрации.
Власти призвали местных жителей укрыться в безопасных местах.
Информация о попаданиях снарядов, пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
Ранее власти сообщали, что в районе Запорожской АЭС прогремели взрывы после обстрела со стороны ВСУ. По словам властей города, из тяжелых орудий США за 2 часа было нанесено около 25 ударов по городу и АЭС. Под обстрел также попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.
До этого российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории.
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