Житель Энергодара и его собака погибли после удара ВСУ

Мирный житель и его собака погибли из-за удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщает администрация Запорожской области. Ракета попала в жилой район. Как раз тогда 49-летний мужчина выгуливал собаку. Еще одна девушка ранена.

Тем временем российские военные полностью освободили село Уды Харьковской области. А в районе Дзержинского в ДНР уничтожили пункт временной дисклокации 66-й механизированной бригады.

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